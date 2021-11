Ceccarini: “A gennaio esterno d’attacco e vice-Vlahovic saranno priorità per la Fiorentina. Amrabat verrà ceduto”

A TMW Radio il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato delle ultime vicende di casa viola: “Oggi la Fiorentina ha solo un compito: prendere un vice-Vlahovic e un esterno d’attacco nel mercato di gennaio. Queste sono due priorità assolute. Ad oggi Italiano, se mai una volta volesse mettere un’altra punta al posto di Vlahovic o insieme a lui, non potrebbe farlo. In panchina c’è solo Kokorin“.

E poi ha aggiunto: “Lo stesso discorso vale per l’esterno offensivo, perché in quel ruolo oltre a Nico Gonzalez hai solo Sottil e Callejon. Appena manca qualcuno, cosa già successa e che succederà ancora, sei costretto ad adattare Saponara. Amrabat? Penso che a gennaio si troverà una soluzione per lui. Secondo me o verrà inserito in uno scambio con un altro giocatore, o verrà mandato in prestito”.