Ceccarini: “Ad oggi Cragno la possibilità più concreta per la porta della Fiorentina. Non mi sembra che la società viola voglia fare investimento a titolo definitivo sul portiere”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato dai microfoni di Radio Toscana a proposito della questione portiere in casa Fiorentina: “Ad oggi Cragno mi sembra la possibilità più concreta per la porta gigliata. Prima sembrava potesse essere Vicario il prescelto, poi Gollini, adesso invece sono risalite le chances del portiere toscano prodotto della Cattolica Virtus. La Fiorentina non mi sembra voglia andare a fare un investimento a titolo definitivo. Infatti per il portiere del Cagliari si parla di un prestito con diritto di riscatto. Il pacchetto dei portieri sarebbe dunque composto da Cragno, Terracciano e Rosati”.