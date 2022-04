Ceccarini: “Ad oggi nessuna squadra è realmente interessato a Italiano. Serve chiarezza con la Fiorentina”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina nel corso dell’intervenuto a Radio Toscana.

“La squadra di Italiano ha fatto e sta facendo più del suo valore. Ai nastri di partenza tutti davano la Fiorentina al di sotto delle sette big, ma guardate oggi dov’è posizionata. Il lavoro del tecnico viola è stato eccezionale, ma ad oggi non ci sono squadre realmente interessate a lui. Il mister e la società dovranno mettersi ad un tavolo e discutere dei progetti futuri: per crescere servono degli innesti e per questo è fondamentale che le parti si parlino per fare chiarezza”.