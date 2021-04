Ceccarini: “E’ sbagliato che Iachini e Pradè si attacchino al rigore. Poteva finire come a Napoli”

A TMW Radio il giornalista fiorentino Niccolò Ceccarini ha parlato della partita di ieri tra Fiorentina e Atalanta: “Attaccarsi al rigore, pur dubbio che fosse, è sbagliato. Zapata ieri ha sbagliato tutto ciò che poteva sbagliare, e l’Atalanta in generale poteva fare una goleada. Per la Fiorentina poteva finire come a Napoli. Il problema della squadra viola è che appena riesce a recuperare una partita, poi si fa subito infilare”.

E poi ha aggiunto: “Non sono d’accordo con le dichiarazioni di Iachini, secondo il quale la Fiorentina avrebbe potuto vincere la partita. Ma soprattutto non comprendo che la stessa cosa sia poi stata detta da Pradè, che non aveva neanche l’attenuante dell’adrenalina post partita visto che ha parlato molto dopo il fischio finale. Kokorin? Ho letto che non ci sarò nemmeno nelle prossime partite, penso che questo basti a definire il suo acquisto”.