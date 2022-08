Ceccarini: “Bajrami e Barak sono ancora le priorità per la Fiorentina. Kouame? Prima del ritiro era un sicuro partente, adesso…”

Il giornalista Niccolò Ceccarini è intervenuto a Radio Toscana facendo il punto sul mercato della Fiorentina: “Per il centrocampo le prime scelte sono sempre Bajrami e Barak, con Kokcu sullo sfondo. Inciderà molto la volontà dell’allenatore, riguardo al budget credo che alla fine non ci sia grande differenza di prezzo tra questi giocatori. Casomai per Bajrami potrebbe esserci lo sconto Zurkowski, mentre per Barak la Fiorentina aveva chiesto un prestito ricevendo un no dal Verona. Attenzione anche al fattore sorpresa, che secondo me potrebbe essere preso in considerazione”.

E poi ha aggiunto: “Bisogna capire se la Fiorentina è intenzionata a fare un’operazione in difesa. Al momento non ho una risposta, ma la realtà è che ad oggi ci sono quattro centrali. Ranieri? In questo momento mi sembra ci siano altre idee, credo che il suo futuro sarà lontano da Firenze. Kouame? A Italiano piace parecchio, perché sa adattarsi a esterno d’attacco e al momento è in forma. Le cose però vanno fatte insieme, lo stesso giocatore deve essere convinto di rimanere magari sapendo di giocare poco. Di certo se prima del ritiro era un sicuro partente, adesso le cose sono diverse”.