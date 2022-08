Ceccarini: “Barak è virtualmente un giocatore della Fiorentina, vi dico le cifre. Kouame? La società sta riflettendo, può far bene da esterno”

Il giornalista Niccolò Ceccarini si è soffermato sulle mosse di calciomercato della Fiorentina durante l’intervento a Radio Toscana.

“Barak è virtualmente un giocatore della Fiorentina, che l’ha bloccato: vanno solo definiti gli ultimi dettagli con il Verona e fissare le visite mediche. Cifre? Prestito oneroso a due milioni di euro con diritto di riscatto a dieci: da valutare se può diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni. Penso che la società voglia concentrarsi solo sulla partita di giovedì, per poi concentrarsi anche su altri acquisti in particolar modo se dovessero uscire Benassi e Zurkowski“.

Continua così Ceccarini: “Il difensore centrale? Per quanto ho capito, se la Fiorentina si qualifica in Conference potrebbe arrivare un rinforzo, ma deve esserci un’altra uscita. Cistana e Faes piacciono, ma non ci sono al momento trattative in corso. La società vuole attendere per Kouame, lo ritengo un giocatore importante e se dovesse adattarsi al ruolo di esterno d’attacco potrebbe fare bene”.