Ceccarini: “Benassi può rientrare in lista per il Monza. La Fiorentina fa muro per Terzic, mi aspetto che Bianco giochi. I dettagli sul rinnovo di Bonaventura”

A Radio Toscana il giornalista e direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini ha analizzato le tematiche più calde del mercato della Fiorentina, ma non solo. Ecco le sue parole: “Oggi c’era Vincenzo Raiola in sede per parlare degli assistiti Venuti e Bonaventura. Jack rinnoverà fino al 2024 con opzione 2025. Si andrà a scadenza con Venuti. La Fiorentina sta valutando determinate situazioni, una è quella di Zurkowski. Parole chiare sul polacco da parte di Italiano, che portano verso l’uscita del giocatore che come Maleh verrà ceduto. Da capire se si accontenterà Zurkowski, che propende per Empoli, perché spingono anche Salernitana e Spezia”.

Prosegue Ceccarini: “Il Bologna è su Terzic ma non c’è apertura da parte della Fiorentina, la stessa cosa da parte del club rossoblu per Dominguez, che piace alla dirigenza viola. Ilic è valutato 15 milioni dal Verona, per Sabiri la Sampdoria chiede soldi importanti e bisogna capire se la Fiorentina vorrà fare un investimento. Parisi può lasciare Empoli ma restando poi in prestito in azzurro fino a giugno. Esterno offensivo? Gonzalez si è infortunato a fine novembre e non credo che prima di metà gennaio lo vedremo”.

Infine ha concluso: “Benassi? E’ un giocatore che potrebbe essere inserito in lista per la partita di domani. Tanto vale ora trattenerlo, considerato anche che è un giocatore motivato e che ha dimostrato grande professionalità. Mi aspetto Bianco, mi auguro che giochi almeno contro la Sampdoria in Coppa Italia. Le proposte per lui ci sono, ma la Fiorentina per ora le rifiuta tutte. Tenere un calciatore nelle stesse identiche condizioni di questi primi 4 mesi non è produttivo per nessuno”.