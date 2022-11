Ceccarini: “Bianco, Maleh e Zurkowski vicini all’addio. Sabiri piace alla Fiorentina, ma la Sampdoria chiede troppo”

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha parlato anche di Fiorentina e di quelle che potrebbero essere le prossime mosse della società gigliata. Questo quanto si legge nel suo articolo:

“La Fiorentina e Nico Gonzalez proseguiranno insieme la loro avventura. Per i viola l’attaccante argentino è molto importante e a gennaio non si muoverà. L’obiettivo è che possa recuperare in fretta (come del resto Sottil reduce dall’operazione all’ernia del disco) per dare una mano decisiva alla squadra in questa seconda parte della stagione”

E sulle cessioni: “Zurkowski, Bianco e Maleh invece sono vicini ai saluti. Il centrocampista polacco, attualmente impegnato nel Mondiale in Qatar, ha molti estimatori. L’Empoli dopo averlo trattato in estate ci riproverà ma attenzione anche allo Spezia e al Bologna”

Infine: “Alla Fiorentina piace molto Sabiri della Samp, anche se la richiesta del club blucerchiato (intorno ai 10 milioni di euro) viene considerata troppo alta”