Ceccarini: “Bonaventura-Fiorentina ai dettagli, l’ex Milan sarà un giocatore viola”

Se Torreira resta ancora in standby, la Fiorentina nelle prossime ore potrebbe davvero piazzare un altro colpo a centrocampo dopo Sofyan Amrabat, acquistato nel mercato di gennaio ma divenuto viola solamente ad agosto. Come scrive il giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, la fumata bianca per Giacomo Bonavantura sarebbe vicinissima: “Bonaventura-Fiorentina ai dettagli, Jack sarà un giocatore viola”.

