Ceccarini: “Bonaventura rinnoverà fino al 2024 con opzione per un ulteriore anno. Terzic? La Fiorentina vuole tenerlo, ma il giocatore…”

Il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto a Radio Toscana facendo il punto sulla situazione in casa Fiorentina: “Nel giro di quarantotto ore ci sarà il rinnovo di Bonaventura, che firmerà un contratto fino al 2024 con opzione fino al 2025. Per quanto riguarda Beukema, il cui valore si aggira intorno ai 4 milioni, bisogna capire se bolle qualcosa in pentola con il Bologna. La priorità degli emiliani, comunque, è l’esterno sinistro e non il difensore centrale. La Fiorentina sicuramente è interessata al ragazzo, ma la situazione è in evoluzione”.

E poi sull’esterno ha aggiunto: “Una soluzione in questo senso potrebbe venire fuori più avanti. Penso ad esempio a Brekalo, che potrebbe rivelarsi un’occasione qualora nessuno riuscisse a chiudere per lui. Terzic? Penso che la Fiorentina lo voglia tenere, però al tempo stesso teme che il ragazzo non sia così interessato a rinnovare il contratto. Diciamo che la sua cessione non è prevista ma nemmeno esclusa a prescindere, sempre ricordando che nel caso bisognerebbe trovare un sostituto e non è così semplice”.