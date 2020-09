Ceccarini: “Bonaventura sempre più vicino alla Fiorentina. In viola verrebbe impiegato come…”

Anche il giornalista Niccolò Ceccarini ha scritto su Twitter un aggiornamento sulla situazione che riguarda il centrocampista, svincolato, Giacomo Bonaventura. Il futuro del calciatore potrebbe essere viola: “Fiorentina sempre più vicina a Bonaventura, in viola verrebbe impiegato come mezzala” questo il tweet di Ceccarini in merito. In giornata dovrebbero esserci novità.

