Ceccarini: “Borja Mayoral non lascerà la Roma per venire alla Fiorentina e fare la riserva a Vlahovic”

Il giornalista ed esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini, ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a Radio Toscana.

Queste le sue parole: “Ad oggi, Venuti è il grande favorito per giocare al centro della difesa viola insieme ad Igor. Italiano è in una situazione di emergenza totale: ci sarebbe anche Pulgar, ma le sue condizioni non sono ancora perfette. Nastasic? Negli ultimi anni ha avuto tanti infortuni, è il terzo centrale che va out e per la Fiorentina è un problema importante. In prospettiva futura, questo potrebbe essere un problema”.

Continua così Ceccarini: “Sono contento per Pioli, che ha ribaltato l’etichetta di chi diceva che nella seconda stagione in una squadra non replicava mai quanto fatto nella prima. Gli auguro di vincere lo Scudetto, se lo meriterebbe. Vlahovic? La Fiorentina vuole monetizzare, sulla Juventus dico che l’offerta massima in estate sarà di quarantacinque milioni di euro. Mayoral? Lui non ci viene a Firenze per fare la riserva al serbo: vuole almeno la promessa di giocarsi una maglia da titolare”.