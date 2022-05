Ceccarini: “Capiremo le ambizioni della Fiorentina dal prossimo mercato. Su Torreira ci sono già due club di A”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, intervenuto a Radio Toscana, si è soffermato sui temi del momento in casa Fiorentina.

“Le ambizioni della società si baseranno sul prossimo mercato. In base a quello che verrà fatto, capiremo quali sono i veri obiettivi del club viola. Se la società facesse una sessione per migliorare la squadra, vuol dire che ci sarebbero i presupposti per fare bene. In caso contrario, le ambizioni sarebbero diverse. Torreira? Ci sono già due squadre di Serie A pronti a prenderlo, nonostante le parole di Commisso vedo difficile una riconciliazione con il giocatore e il suo procuratore. Un tentativo verrà fatto, forti anche del rapporto tra Pradè e lo stesso Torreira“.