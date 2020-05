Ceccarini: “Chiesa non è più una priorità per l’Inter. La Juventus è sempre alla finestra con le contropartite mentre il Mancheter United…”

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Ceccarini tramite Repubblica.it ha parlato del tema Chiesa in casa Fiorentina: “La partita è ancora tutta da giocare, nel senso che la Fiorentina non creerà ostacoli nel caso la volontà dell’attaccante sia quella di scegliere altre strade. Il presidente Commisso sotto questo punto di vista è stato chiaro. Nell’ipotesi di una cessione dovrà però arrivare un’offerta adeguata. La Juventus resta sempre alla finestra ma già la scorsa estate era stata in forte pressing. I bianconeri potrebbero inserire nell’operazione anche due contropartite tecniche. Mandragora (che rientrerà a Torino) potrebbe essere una di queste ma anche Romero, difensore colombiano attualmente in prestito al Genoa. L’Inter in questi momento sembra avere altre priorità. I nerazzurri infatti, con Mertens ormai a un passo dal rinnovo con il Napoli, stanno pensando a Cavani. All’estero invece c’è movimento e il Manchester United potrebbe rappresentare un’alternativa. La valutazione di Chiesa è di 70 milioni di euro”.