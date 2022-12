Ceccarini: “Ci sono alcuni club in Serie A interessati a Maleh. Zurkowski vuole tornare a Empoli, in entrata…”

Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana di quelli che potrebbero essere i movimenti della Fiorentina: “Credo che Maleh alla fine andrà via, e ci sono già due o tre club di Serie A che sarebbero interessate a prenderlo in prestito con obbligo di riscatto. Bianco invece questa estate era stato cercato dal Verona, ma poi non se ne fece di nulla. Vediamo cosa succederà, perché il ragazzo ha molto mercato anche in Serie B. Un altro partente sicuro è Zurkowski, che vorrebbe tornare a Empoli sbloccando magari uno scambio, anche se ormai nomi come Vicario sono irraggiungibili mentre Parisi a gennaio non dovrebbe muoversi”.

E poi, sul mercato in entrata, ha aggiunto: “Le parole di Pradè sono state inequivocabili, ma è anche vero che i direttori sportivi non sempre dicono la verità. Io qualcosa sugli esterni farei, perché con quelli che abbiamo non sento di avere tutte queste garanzie dal punto di vista realizzativo. Ad oggi le indicazioni ci fanno pensare a un attacco inalterato e casomai a un colpo a centrocampo e in difesa, però è anche possibile che la dirigenza stia agendo sotto traccia”.