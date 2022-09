Ceccarini: “Con Nastasic al Maiorca serve un difensore. Nikolaou prima opzione, Ranieri ultima ipotesi. Zurkowski-Empoli complicato, difficile la gestione del polacco”

Fa il punto sulle ultime ore di mercato della Fiorentina a Radio Toscana il Niccolò Ceccarini. Il giornalista toscano si concentra sulla difesa e sulla situazione di Zurkowski: “Nastasic-Maiorca: affare definito. Esce un difensore centrale per la Fiorentina ed ora ne serve un altro. Ci sono soltanto 3 centrali. Vero che c’è in rosa Ranieri, difensore mancino, ma è l’ultima ipotesi. La Fiorentina ha programmato l’uscita di Nastasic per fare entrare un altro giocatore. Non ci sono riscontri di offerte per Ranieri e Benassi. C’è da capire se si può arrivare a Nikolaou dello Spezia, che è la prima opzione. Lo Spezia vuole un conguaglio più un giocatore per Nikolaou, e potrebbe prendere proprio Zurkowski”.

Poi Ceccarini prosegue proprio sul centrocampista polacco: “Complicatissimo adesso l’affare Empoli-Zurkowski, anche se l’ultimo giorno di mercato è imprevedibile. Il polacco è fuori lista, molto difficile ora la gestione del polacco per la Fiorentina. La squadra viola ha provato a prendere Parisi, per Zurkowski e Terzic, andando all’assalto per il giocatore. L’Empoli non ha accettato facendo muro, si è creata un’incomprensione che oggi ha portato a cambiare obiettivo per il centrocampo per gli azzurri. L’Empoli ha preso Akpa-Akpro a centrocampo.