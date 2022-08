Ceccarini: “Con Rugani in uscita, la Juventus è di nuovo su Milenkovic”

Attenzione al ritorno della Juventus per Nikola Milenkovic. La permanenza del centrale con la Fiorentina è ancora in bilico.

In questo senso, il giornalista Niccolò Ceccarini, scrive stamani su Twitter: “Con Rugani in uscita (possibile il suo ritorno a Empoli) i bianconeri sono di nuovo su Milenkovic“.

Il serbo non è sceso in campo ieri contro il Galatasaray, segno che qualcosa si muove su di lui con Juventus e Inter che hanno già parlato in tempi non sospetti col procuratore del calciatore.