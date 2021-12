Ceccarini: “Da quel che so, l’arrivo di Ikonè escluderebbe Berardi. La verità sulla clausola di Milenkovic”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle mosse di casa Fiorentina a Radio Toscana.

Ecco le sue parole: “La società di Commisso sta chiudendo per l’arrivo di Jonathan Ikoné sulla base di quindici milioni di euro. Ad oggi, sarà lui il nuovo esterno offensivo della Fiorentina: da quel che suo, il suo eventuale acquisto andrebbe ad escludere quello di Berardi dal Sassuolo. Milenkovic in uscita a gennaio? Non esiste alcuna clausola rescissoria sul contratto del difensore serbo. Questo ci è stato smentito sia dalla Fiorentina che dall’entourage del giocatore”.