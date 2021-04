Ceccarini: “Dalla Fiorentina al Cagliari, la corsa salvezza è sempre più imprevedibile. C’è il rischio che si alzi la quota salvezza”

Il giornalista ed esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, ha parlato della lotta salvezza che coinvolge anche la Fiorentina in un articolo scritto per la Repubblica.

Questo il suo pensiero: “6 squadre in 5 punti. Dai 33 di Fiorentina, Genoa e Spezia fino ai 28 del Cagliari. Una corsa salvezza che sta diventando sempre più imprevedibile. E in cui anche i viola sono pienamente invischiati anche alla luce dei risultati del turno infrasettimanale. E meno male che è arrivata la vittoria a Verona di martedì sera altrimenti oggi la posizione dei viola sarebbe veramente da brividi. La Fiorentina ora deve guardare avanti, ai prossimi impegni che saranno nell’ordine Juventus, Bologna, Lazio, Cagliari, Napoli e Crotone. Proprio il successo dei rossoblù a Udine ha impedito ai viola di rifiatare e soprattutto ha accorciato ulteriormente la classifica. Il vantaggio sul Cagliari è di sole 5 lunghezze. Domenica alla Sardegna Arena sarà di scena la Roma, che tra l’altro è decisamente più proiettata sulla semifinale in Europa League con il Manchester United che sul campionato. Vedendo il calendario di un po’ tutte le formazioni coinvolte il rischio che la quota salvezza si alzi è concreto“.