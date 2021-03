Ceccarini: “Dopo due anni così devi iniziare a pensare che le responsabilità sono anche dei vertici. Prandelli non si è sentito protetto dalla società”

Il giornalista fiorentino Niccolò Ceccarini a TMW Radio ha parlato così degli utlimi fatti di attualità viola: “Lo scorso anno la Fiorentina si è salvata con 49 punti. Dopo due anni che hai sbagliato, devi iniziare a pensare che le responsabilità sono anche dei vertici. Il Presidente Commisso dovrà capire che le responsabilità dei due anni fallimentari sono anche all’interno della società. Prandelli è tornato dopo 5 anni importanti in viola. Ci sono tante componenti per cui lui si è sentito accusato. Ho la sensazione che lui non si sia sentito molto protetto in questo suo percorso. Ha trovato un ambiente non facile e doveva avere un aiuto anche dalla società. Questo è problema che ha avuto Prandelli ma che ha avuto anche Iachini in precedenza. Da questo punto di vista la Fiorentina ha delle imperfezioni interne”.