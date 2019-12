Ceccarini: “E’ fredda la pista relativa al possibile ritorno di Kalinic. Per l’attacco nel ruolo di esterno la Fiorentina ha una prima scelta, mentre per la difesa…”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini attraverso La Repubblica ha fatto il punto sul mercato viola: “E’ fredda la pista relativa al possibile ritorno di Kalinic. Per l’attacco nel ruolo di esterno la prima scelta resta Politano, anche se l’operazione è legata ad un eventuale altro arrivo in nerazzurro, come potrebbe essere Giroud. Per la difesa, Juan Jesus è un profilo da monitorare. Il brasiliano sta giocando poco. Qui, rispetto a Florenzi, la strada è meno complicata, però la Fiorentina sta valutando anche altri giocatori come Bonifazi del Torino, già cercato in estate”.