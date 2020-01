Ceccarini: “E’ spuntata l’idea di uno scambio di difensori tra Fiorentina e Genoa. Ai viola piace molto anche Kumbulla ma la valutazione del Verona…”

Tramite La Repubblica, il giornalista Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato viola: “Con Cutrone la Fiorentina ha sistemato l’attacco, adesso il prossimo colpo sarà in difesa. Il brasiliano Juan Jesus è sempre più vicino. L’accordo col giocatore c’è già e si tratta con la Roma per chiudere in fretta. Sempre in difesa è spuntata anche l’idea di uno scambio con il Genoa tra Ceccherini e Goldaniga. Ai viola piace molto anche Kumbulla ma la valutazione del Verona è superiore ai 20 milioni di euro. A centrocampo invece i viola cercano con insistenza Duncan ma al momento non è facile convincere il Sassuolo ad abbassare le pretese. La valutazione iniziale di 20 milioni è un po’ scesa ma la Fiorentina vorrebbe arrivare a chiudere intorno ai 13 milioni. Il ghanese sarebbe felicissimo di sposare il progetto viola ma al momento non si registrano grandi passi in avanti”.