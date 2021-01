Ceccarini: “Ecco il nome nuovo per l’attacco della Fiorentina. Può giocare con Vlahovic”

Il giornalista ed esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, ha parlato del calciomercato della Fiorentina sulle colonne de La Repubblica.

Questo il nome nuovo per l’attacco di Prandelli: “La Fiorentina cerca anche una punta centrale. Kouame ha altre caratteristiche e allo stato attuale c’è solo Vlahovic in quel ruolo. Oltre a Pavoletti, c’è un’altra idea che è spuntata nelle ultime ore e riguarda Azmoun, che lo Zenit potrebbe anche cedere. Certo servirebbe un investimento importante ma il giocatore è forte e soprattutto è un profilo di livello internazionale. In più, per le sue caratteristiche, potrebbe giocare in coppia con Vlahovic. Nella lista c’è anche Lasagna dell’Udinese. Il problema è che il club friulano dopo l’infortunio di Pussetto dovrebbe trovare un’alternativa. E comunque la richiesta è molto alta”.