Ceccarini: “Fiorentina-Nainggolan? Sicuramente senza contropartite tecniche perchè Commisso vuole..”

Il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, è tornato a parlare del futuro di Nainggolan e dell’intreccio di mercato tra l’Inter, proprietaria del cartellino del belga, e la Fiorentina di Rocco Commisso. Queste le sue parole: “Con ogni probabilità dopo il prestito al Cagliari Nainggolan tornerà a Milano sponda nerazzurra. Il centrocampista belga ha un ingaggio molto importante per il club rossoblù. La Fiorentina, che già l’anno scorso ci aveva provato, è pronta a valutare la possibilità ma senza mettere in campo contropartite tecniche. Tanto per intendersi, per Castrovilli nessuna apertura. Intanto vanno avanti i contatti in casa viola per i rinnovi di Vlahovic e Chiesa. Nonostante le richieste, ci sono molte possibilità che entrambi prolunghino il loro rapporto con la Fiorentina. Commisso vuole trattenere tutti e fare una grande squadra. Appena potrà rientrare da New York è probabile che ci sia un’accelerata”.