Oltre alla scelta del futuro allenatore, in casa Fiorentina sono settimane importanti anche per le decisioni da prendere sulla dirigenza. Il giornalista Niccolò Ceccarini ne ha parlato su Twitter, portando avanti l’idea di una permanenza di Daniele Pradè in riva a Firenze assieme ad un altro dirigente.

Questo il pensiero di Ceccarini: “Fiorentina, sale forte la candidatura di Goretti per affiancare Pradè nell’area sportiva”. Goretti è il direttore sportivo del Perugia e potrebbe essere il profilo giusto per lavorare fianco a fianco con Pradé.

Ecco il tweet: