Ceccarini: “Futuro Kouame in dubbio. In settimana incontro tra agente e società”

Lo scorso gennaio era arrivato a Firenze dal Genoa, insieme ad altri 4 giocatori in quello che è stato uno dei mercati più onerosi per i viola, ma adesso la conferma dell’attaccante ivoriano della Fiorentina Christian Kouame è sempre più in dubbio. Le sole 2 reti in 20 presenze in campionato attualmente però non “ammortizzano” i 18 milioni spesi solo dodici mesi fa dalla Fiorentina, e potrebbero far cambiare le idee dei dirigenti viola malgrado il grosso investimento fatto: i viola superarono una grossa offerta del Crystal Palace e si assicurarono le prestazioni del classe in quel momento ai box per un infortunio al crociato.

Nonostante lo scarso rendimento in campo le offerte per il numero 11 viola non mancano, tanto che nei prossimi giorni è fissato un incontro con la dirigenza del club per discutere del futuro del giovane attaccante. A Sostenerlo è il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini che questo pomeriggio ha pubblicato un tweet riguardante il giocatore viola.

Ecco il post in questione:

Fiorentina, nei prossimi giorni incontro con l’agente di Kouamé per decidere il futuro — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) December 26, 2020