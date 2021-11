Ceccarini: “Giuseppe Rossi faceva cose straordinarie, fin dai tempi del Parma. Avrebbe fatto vincere tante partite anche alla Nazionale”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW Radio di Giuseppe Rossi, pronto a cominciare una nuova esperienza in Serie B con la maglia della Spal: “Ho un bel ricordo di Pepito, anche di quando giocava al Parma. Faceva delle cose straordinarie, è incredibile come la sfortuna si sia accanita su di lui. Gli infortuni lo hanno frenato anche in Nazionale, dove sicuramente avrebbe fatto comodo facendoci vincere tante partite. Vediamo come va questa nuova avventura alla Spal, l’ennesima ripartenza della sua carriera”.