Ceccarini: “I dettagli della trattativa per Ikoné, in dirittura d’arrivo. Su Borja Mayoral la Fiorentina…”

Il giornalista Niccolò Ceccarini, tramite un editoriale su TMW, ha parlato anche del mercato viola: ” La Fiorentina sta spingendo forte sull’acceleratore per chiudere le due operazioni programmate in attacco. Per Ikoné I viola sono in dirittura d’arrivo con il Lille per un accordo sulla basi di 15 milioni di euro più un’eventuale percentuale sulla futura rivendita”.

Poi ha proseguito: “Continua anche la trattativa con il Real per Borja Mayoral. I viola puntano al prestito con diritto di riscatto. In uscita ci sono Amrabat e Kokorin“.