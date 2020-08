Ceccarini: “Iachini vuole trattenere Milenkovic a Firenze, difficile che si possa parlare di Napoli per lui”

Il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del discusso difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Queste le sue parole: “Se la Fiorentina dovesse accettare una proposta per Milenkovic, lo farebbe solo in caso di offerta cash, senza contropartite o sconti. Su Milenkovic c’è pesantemente anche l’interesse del Milan. So che Iachini non vuole che vada via e mi sembra difficile che si possa parlare di questo ponte Fiorentina-Napoli per Milenkovic”

0 0 vote Article Rating