Ceccarini: “Igor è cresciuto quanto Milenkovic, vuole rimanere. Prima si tenta un rinnovo, meglio è”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana, in riferimento a Igor e al suo contratto: “Lui è inevitabilmente un uomo di mercato. In tempi non sospetti, era arrivata un’offerta del Rennes. La sua crescita è stata talmente tanto importante che ormai siamo sui livelli di Milenkovic. In ogni caso, Igor sembra voler rimanere e il procuratore è una persona molto tranquilla”.

Su un suo eventuale rinnovo: “Prima si prova a intavolare la trattativa per il rinnovo, meglio è. Purtroppo è già capitato che, senza accelerare le pratiche, i giocatori abbiano cambiato opinione. Per ora non se ne parla, ma i segnali sono positivi”.