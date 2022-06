Ceccarini: “Igor ha tanti estimatori, Italiano lo ha portato sul livello di Milenkovic”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, intervenuto a Radio Toscana, si è soffermato sulle mosse della Fiorentina.

“Non ho certezze su Umtiti, ma se i colleghi spagnoli ne parlano vuol dire che qualcosa di vero c’è. Ha avuto qualche infortunio di troppo, ma rimane un gran difensore e credo che potrebbe arrivare in caso di cessione di Milenkovic. Anche se secondo me servirebbe un centrale di piede destro, a meno che non venga ceduto anche Igor. Il brasiliano ha tanti estimatori, il lavoro fatto da Italiano lo ha portato sul livello di Milenkovic“.

Continua così Ceccarini: “Questa sarà una settimana importante nella quale in cui la Fiorentina stringerà per due-tre acquisti. Se dovesse arrivare Jovic, per il ruolo di terzo attaccante la strategia della Fiorentina è di puntare su un giocatore d’esperienza o su un giovane da far crescere. Kokorin? Ad oggi non ci sono richieste dal mercato”.