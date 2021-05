Ceccarini: “Il Cagliari ha deciso di riscattare Sottil”. La Fiorentina che fa?

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su Twitter, il Cagliari avrebbe deciso di riscattare Riccardo Sottil dalla Fiorentina. I sardi, se confermato, verseranno nelle casse del club viola 11 milioni di euro per acquistare l’esterno d’attacco a titolo definitivo. Proprio come per Lafont, che alla fine è rimasto al Nantes i viola potranno esercitare il controriscatto a 13,5.

