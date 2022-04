Ceccarini: “Il Real ha dato l’ok per il nuovo prestito di Odriozola ma l’ingaggio stavolta spetterebbe alla Fiorentina. Non sono sicuro che vogliano puntare su Terracciano”

Ha parlato soprattutto di Odriozola, tornato ieri in campo, Niccolò Ceccarini a Rtv38 nel fare il punto su alcuni affari per la prossima estate:

“Il Real Madrid ha dato l’ok a farlo partire in prestito, però c’è da pagare l’ingaggio che sarebbe tutto a carico della Fiorentina. Portiere? Non ho più la certezza che la Fiorentina voglia puntare su Terracciano come titolare la prossima stagione. Starei attento a due nomi: Cragno e Vicario, più il secondo. Potrebbe essere veramente il profilo adatto alla società viola”.