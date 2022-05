Ceccarini: “Il Real Madrid ha aperto a un nuovo prestito di Odriozola, ma c’è un problema”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato delle mosse della Fiorentina a Radio Toscana.

“La Fiorentina ha speso trenta milioni di euro per Cabral e Ikonè nel mercato di gennaio e se riscatterà Torreira saranno quarantacinque. E’ chiaro che ci sono i soldi incassati da Vlahovic e Chiesa, che sarebbero una bella cifra. Io prenderei due-tre giocatori forti (un terzino destro, una mezzala e un attaccante) e con quello che resta puntellerei la rosa. Italiano vorrebbe che venisse aumentato il livello della rosa per tentare di fare qualcosa in più”.

Ceccarini si sofferma poi sulla questione portieri: “In questo momento, il preferito della Fiorentina è Vicario che costa poco più di dieci milioni di euro. C’è anche la Lazio sul giocatore, che verrà riscattato dall’Empoli al termine della stagione. Io lo prenderei, è un investimento a lungo termine. Odriozola? Il Real Madrid apre al prestito, ma c’è il problema dello stipendio. Lo spagnolo guadagna più di tre milioni, che in questa stagione viene in parte pagato dagli spagnoli, e questo potrebbe incrinare qualche meccanismo all’interno dello spogliatoio”.