Ceccarini: “Il trasferimento di Ikonè alla Fiorentina sarà definito nei prossimi giorni. L’accordo sarà fino al 2026”

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il mercato della Fiorentina e riguardanti l’obiettivo viola Jonathan Ikoné. Su Twitter l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini conferma infatti che in questi giorni verrà definito il trasferimento in viola del giocatore specificandone cifra e dettagli dell’accordo: “Ikoné sarà viola. Ultimi dettagli tra Fiorentina e Lille, che in questi giorni definiranno il trasferimento. Confermata l’operazione da 15 milioni di euro e contratto al giocatore fino a giugno 2026”.

