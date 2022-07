Ceccarini: “In arrivo novità per Dodô: la Fiorentina lo vuole per l’inizio del ritiro”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato delle mosse della Fiorentina a Radio Toscana.

“La Fiorentina si sta muovendo bene e presto potrebbero arrivare novità per Dodô: il suo procuratore è in Italia e nelle prossime ore ci sarà un incontro con la dirigenza viola per cercare di chiudere l’affare. L’obiettivo è metterlo a disposizione di Italiano per l’inizio del ritiro di Moena. Penso che la società stia facendo un buon mercato: presto comincerà la fase due, quella delle alternative”.

Continua così Ceccarini: “Zurkowski? Credo che qualcosa succederà a centrocampo, sugli esterni d’attacco invece dovremmo essere a posto perché Jovic può giocare anche lì. Il nodo principale è legato a Milenkovic, ma stando alle parole di Pradè la Fiorentina si farà trovare pronta in caso di cessione del serbo”.