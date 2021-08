Ceccarini: “In arrivo un’offerta dell’Atletico Madrid per Vlahovic. La Fiorentina deve accelerare i tempi per il rinnovo”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW Radio del futuro di Dusan Vlahovic: “A Firenze si respira un cauto ottimismo per il rinnovo dell’attaccante. Bisogna però registrare un’offerta in arrivo da parte dell’Atletico Madrid, pronto a sborsare oltre 50 milioni di euro. Da quel che mi risulta Commisso non ha intenzione di cedere Vlahovic, ma i colchoneros ci proveranno e quindi bisognerà che la Fiorentina acceleri i tempi per la firma sul rinnovo”.