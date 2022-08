Ceccarini: “In dirittura d’arrivo Barak alla Fiorentina. Verona pronto ad accettare l’offerta viola”

Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda la trattativa tra Fiorentina e Verona per Antonin Barak. Secondo il giornalista Niccolò Ceccarini, l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo e gli scaligeri sarebbero pronti ad accettare la proposta del club di Rocco Commisso pari a un prestito oneroso a due milioni di euro e riscatto a dieci.

Ecco il tweet di Ceccarini: