Ceccarini: “In Italia non c’è nessuno che può permettersi Vlahovic. Rinnovo? C’è accordo sullo stipendio, ma la clausola rescissoria…”

Il giornalista e tifoso viola Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW Radio di Dusan Vlahovic: “Se la Fiorentina vuole almeno 60 milioni, in Italia non c’è nessuno che può permettersi di spendere una cifra simile. Magari all’estero potrebbe esserci qualche squadra interessata, come ad esempio il Borussia Dortmund che però dovrebbe tenere un altro anno Haaland“.

E poi ha aggiunto: “In definitiva io penso che Vlahovic resterà, ma c’è la questione non indifferente del contratto che ancora non sappiamo se verrà rinnovato oppure no. Il rischio, dobbiamo dirlo chiaramente, è che la Fiorentina lo perda a zero. Ci sarebbe l’idea di fargli un contratto più cospicuo ma inserendo una clausola rescissoria. Sullo stipendio le parti sono d’accordo, mentre la clausola non sarebbe gradita né dal giocatore né dal suo procuratore”.