Ceccarini: “In rialzo quotazioni di Gollini per la Fiorentina. Jovic virtualmente viola, Praet pista confermata. Mandragora? Viola davanti”

A Radio Toscana arriva il consueto punto sul calciomercato della Fiorentina col giornalista Niccolò Ceccarini, da sempre molto vicino alle vicende viola, ma non solo: “Jovic virtualmente della Fiorentina. Non è ancora finita e terminerà l’importante giornata di oggi con l’accordo su tutte le parti. Visite mediche la settimana prossima appena il calciatore arriverà a Firenze. E’ un prestito secco, da capire se invece ci sarà diritto e la formula possa essere diversa. Accordi raggiunti per ingaggio: 50% pagato dal Real. Si va verso il traguardo con ottimismo. Mandragora, resta in pole position la Fiorentina. Sono ore decisive per il centrocampista del Toro. La squadra viola è davanti a tutti”.

Ceccarini ha poi aggiunto: “Anche il nome di Praet è uscito, il belga è un pallino di Pradè. Confermatissimo questo calciatore, potrebbe essere la mezzala scelta al posto di Castrovilli, che starà fuori a lungo. Il Leicester lo ha dato al Torino che non lo ha riscattato. Fiorentina si sta facendo per fare un’offerta a titolo definitivo. Gollini? Ne hanno parlato e ne stanno parlando in Lega oggi Fiorentina ed Atalanta. Per quanto so, oggi c’è stato un incontro, da capire se siamo vicini alla chiusura o se c’è divergenza sul prezzo. Va capito se l’Atalanta lo darà in prestito o vorrà cederlo definitivamente. Nettamente in rialzo le quotazioni di Gollini come portiere della Fiorentina, questo è certo. Dodo potrebbe presto concretizzarsi, da capire quale sia la scelta per il post Milenkovic, qualora il serbo dovesse partire”.