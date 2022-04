Ceccarini: “Italiano e la Fiorentina devono incontrarsi e parlare. Stavolta è la società che deve andare incontro all’allenatore”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW Radio della clausola rescissoria sul contratto di Vincenzo Italiano: “La notizia della clausola di Italiano non deve portare a conclusioni sul suo futuro. Credo che la cosa giusta da fare sia quella di prendere una decisione insieme, la società e il mister si devono parlare. Ci deve essere un incontro in cui tutto deve collimare: le prospettive di Italiano devono essere le stesse della Fiorentina, e soprattutto secondo me questa volta deve essere più la società ad andare incontro all’allenatore che il contrario”.