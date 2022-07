Ceccarini: “Jovic sarà viola, l’obiettivo è il titolo definitivo. Occhio a Praet, è un pallino di Pradè. Ecco cifre e contratto di Mandragora”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana, in riferimento al mercato della Fiorentina: “Per quanto riguarda Mandragora, sarà un contratto da 4 anni +1 per un cartellino di 9-10 milioni di € pagato alla Juventus. Su Jovic, lui sarà un giocatore viola e non ci sono più dubbi. Sembrava prevalere l’idea di un prestito, con diritto di riscatto al massimo, mentre ora ha preso piede l’idea di un trasferimento a titolo definitivo”.

Su Dodo, afferma: “Nelle ultime ore non ho avuto notizie nuove. L’affare non si è concluso, pur se siamo abbastanza vicini. L’accordo col giocatore c’è, ora serve aspettare lo Shakhtar Donetsk, che sta cercando di preparare la nuova stagione. Sarà molto importante la prossima settimana, dato che la Fiorentina partirà per Moena il 10 luglio. L’acquisto vorrà essere definito prima di quella data”.

Su Dennis Praet, aggiunge: “È un nome che va tenuto in considerazione. Non credo che sarebbe considerato solo come un sostituto momentaneo di Castrovilli, è un bel gran giocatore. È un pallino di Pradè, piace da tempo”.