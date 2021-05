Ceccarini: “La Fiorentina corre tanti rischi su Vlahovic, vorrebbe rinnovarlo ma servono due condizioni”

Editoriale su Tmw per Niccolò Ceccarini, che ha fatto il punto su Vlahovic, a cui la Fiorentina non ha ancora rinnovato il contratto: “E veniamo a Dusan Vlahovic, ormai sempre più uomo mercato. La Fiorentina lo vorrebbe trattenere ma al momento sul fronte rinnovo è tutto fermo. I viola per convincerlo possono puntare su un progetto tecnico di livello e con un ingaggio tra i 3 e i 4 milioni di euro. La sua valutazione è già salita a 60 milioni. I rischi sono tanti per la Fiorentina, che se non dovesse arrivare il prolungamento di contratto sarebbe costretta a prendere in considerazione l’ipotesi di una cessione. Per lui si stanno muovendo in tanti. In Italia la Roma (soprattutto) e il Milan. All’estero in primis il Borussia Dortmund ma anche Liverpool e Manchester United sono interessate”.