Ceccarini: “La Fiorentina deve dimostrare ancora tutto, a Bergamo serve una prova concreta. Sarà una partita dura”

Il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW Radio, intervenendo anche sulla partita di Bergamo di domenica tra Fiorentina e Atalanta. Queste le sue parole sulla sfida: “L’Atalanta non è da scoprire. Il rendimento interno della Dea non è quello degli scorsi anni ma quando gioca la squadra di Gasperini esprime sempre un gran bel gioco. Attualmente la vedo più come una formazione europea che da campionato. La Fiorentina invece deve ancora dimostrare tante cose. La formazione di Prandelli deve dare una risposta concreta, cercando una buona prestazione a Bergamo anche sotto l’aspetto del gioco. Sarà una partita dura”.

0 0 vote Article Rating