Ceccarini: “La Fiorentina è molto vicina a chiudere per un attaccante. C’è il rischio di perdere Odriozola, per questo si cerca Dalot e non solo”

Punto sul mercato a Rtv38 da parte dell’esperto Niccolò Ceccarini:

“La Fiorentina sta sondando il terreno su tanti terzini destri, è chiaro che il riscatto di Odriozola è molto oneroso e la società si cautela: tra le opzioni c’è Dalot che vale 10-12 milioni, poi per la difesa ci sono anche Medina e Le Normand. Purtroppo dobbiamo preparaci anche all’eventualità di perdere lo spagnolo.

Per l’attacco invece a me risulta che la Fiorentina sia molto avanti per chiudere per un’operazione, non ho informazioni sul nome e sul ruolo ma so che sono veramente molto avanti su questa operazione. Per quello che sapevo io, in pole position c’era Agustin Alvarez anche se mi risulta che in questi giorni due squadre di Serie A si siano interessate. Piatek? A quelle cifre non verrà riscattato, se venisse concesso uno sconto chissà”.