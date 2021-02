Ceccarini: “La Fiorentina è pronta a blindare Vlahovic, accelerazione dietro l’angolo. Per Milenkovic è pronto il Man Utd”

Un aggiornamento importante sulla questione del rinnovo di Dusan Vlahovic arriva da Niccolò Ceccarini, su Tmw: “E anche in casa Fiorentina è già partita l’operazione per blindare Vlahovic. Il forte attaccante serbo sta trovando continuità, in questo campionato ha segnato 7 gol. Su di lui c’è già molto interesse. Il presidente Commisso è stato molto chiaro: Vlahovic non si tocca e soprattutto non è in vendita. E quindi ecco che l’obiettivo è riuscire a trovare l’intesa per allungare il contratto in scadenza nel giugno 2023. La Fiorentina è pronta ad accelerare. Difficilissimo invece trattenere a questo punto Milenkovic. A giugno I viola dovranno iniziare a prendere in considerazione eventuali offerte. Il Manchester United è pronto a farsi avanti”.

