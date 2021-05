Ceccarini: “La Fiorentina è una squadra costruita male e con poco valore. Difficile parlare di possibili innesti senza sapere chi sarà l’allenatore”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Niccolò Ceccarini ha parlato a TWM Radio: “Ricci e Vignato? Ad oggi costerebbero un sacco di soldi, ma non credo che la Fiorentina sia interessata. Personalmente fare il nome di Zaccagni, mi piacerebbe vederlo in viola. In ogni caso prima di parlare dei giocatori bisognerebbe sapere chi è l’allenatore”.

E poi ha aggiunto: “Secondo me la Fiorentina è una squadra non costruita bene e con poco valore. E ricordiamoci che Milenkovic e Pezzella andranno via a fine stagione”.