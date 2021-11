Ceccarini: “La Fiorentina ha offerto diciotto milioni per Berardi, scontata la risposta del Sassuolo. Un’offerta del genere non può bastare”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Ceccarini ha parlato delle vicende di casa Fiorentina a Radio Toscana.

Queste le sue parole: “Il Tottenham è la squadra più forte su Vlahovic. Berardi? La società ha offerto tra i quindici e i diciotto milioni di euro al Sassuolo. Scontata la risposta del Sassuolo, che ha detto di no a Commisso. Mi sembra particolare che la Fiorentina valuta così poco un giocatore del genere, che ha ventisette anni ed è campione d’Europa: questa non può essere un’offerta sufficiente. Per me Berardi è il giocatore che vuole Italiano e sfido qualcuno a dirmi che non sarebbe il calciatore giusto. La Fiorentina ha l’alternativa pronta: Ikonè del Lille, che può arrivare a cifre più contenute”.