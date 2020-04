Ceccarini: “La Fiorentina ha ribadito al Napoli il no per Castrovilli. Veretout…”

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato anche del futuro di Gaetano Castrovilli nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “La Fiorentina ha ribadito il no al Napoli e alle altre pretendenti per il centrocampista classe ’97. Penso invece che Veretout possa approdare al Napoli perché è un pallino di Giuntoli“. Ceccarini ha poi parlato di altre tematiche relative al mercato del club partenopeo: “Il Milan potrebbe dare l’assalto a Milik. Il polacco però piace anche a tanti club internazionali. Chi potrebbe sostituire Milik? Io prenderei Jovic. Ha voglia di rivalsa, l’avventura al Real Madrid non è stata esaltante, ma non per colpa sua. Ha trovato ben poco spazio. Se dovesse uscire Milik, arriverà un grande attaccante. Fabian Ruiz al Real? Io credo sia fondamentale per il Napoli. De Laurentiis non può permettersi di perdere sia Allan che lo spagnolo”.