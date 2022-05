Ceccarini: “La Fiorentina ha tempo fino al 31 maggio per sistemare la questione legata al riscatto di Torreira. Odriozola e i suoi quattro milioni di ingaggio sono un grosso ostacolo per la sua permanenza a Firenze”

Il giornalista e tifoso viola Niccolò Ceccarini, ospite come di consueto a Radio Toscana, ha fatto il punto su alcuni giocatori viola col futuro incerto: “La Fiorentina ha tempo fino al 31 maggio per sistemare la questione legata al riscatto di Lucas Torreira con l’Arsenal. Inoltre dopo le 23 presenze del centrocampista uruguagio, è scattata la clausola che faceva scadere il prestito oneroso di 1,5 milioni, una sorta di premio di valorizzazione del giocatore. La Fiorentina risparmierà dunque questi soldi, e potrà esercitare il riscatto versando i 15 milioni necessari in diverse rate entro il 2025. Inoltre il contratto di Torreira con l’Arsenal scade a giugno 2023″.

E ancora: “Odriozola e i suoi 4 milioni di ingaggio sono un grosso ostacolo per la trattativa tra il Real Madrid e la Fiorentina. Il club di Rocco Commisso valuta infatti nuovi profili per il ruolo di esterno basso. Bernardeschi? Roma o Napoli sono delle idee, ma ad oggi non ci sono offerte concrete per l’ex viola”